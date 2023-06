Perdita idrica: «Pronti a una class action» 

Sono arrivati i Vigili del fuoco in piazza Granatieri di Sardegna per controllare la perdita idrica che ormai da anni allaga il cortile del palazzo al civico 7. Un intervento scattato in seguito all’esposto del consigliere comunale Marcello Polastri.

«Una volta sul posto – spiega lo stesso Polastri - i Vigili del fuoco hanno assistito a una sorta di scaricabarile tra istituzioni. «Abbanoa sosteneva al telefono che dovessero intervenire degli operai di Area, agenzia regionale che di fatto nulla c’entra con le abitazioni di piazza Granatieri, di proprietà del Comune».

Ma non è tutto: «Tra le altre cose è emerso un fatto paradossale e curioso – prosegue il consigliere - la perdita idrica, d’acqua limpida, proverrebbe da una vecchia condotta occulta che rifornirebbe la zona di San Michele e Is Mirrionis, passando per piazza Granatieri».

Sta di fatto che nonostante le proteste nessuno ha ancora aggiustato la condotta. Polastri attacca: «Mi domando se le bollette pagate al gestore idrico siano dovute e così le spese per smaltire i reflui, non essendo le case di piazza Granatieri raccordate al sistema».

E conclude: «Se così fosse agli abitanti del rione non rimarrà altro che fare una class action per la quale ho già informato due legali, per tutelare i diritti dei nostri concittadini in condizioni di grave disagio, non più tollerabile. Ecco perché non ci resta che rivolgerci al Prefetto».

