Perdita idrica: «Ora facciamo causa» 

San Michele. Si dicono pronti ad avviare una “class action” contro Abbanoa gli abitanti delle vie Ranieri Sampante e Betto Alliata, ai piedi del colle di San Michele. Motivo della mobilitazione una maxi perdita idrica che ha trasformato in un pantano i giardinetti incastonati tra i palazzi delle due strade, con panchine, lampioni e giochi per bambini letteralmente a mollo.

«Nonostante i numerosi solleciti ad Abbanoa, inviati per conoscenza anche al Comune», riferisce Giuseppe Putzolu, 47 anni, promotore dell’iniziativa, «il gestore idrico non ripara la perdita». I cittadini temono di poter rimanere improvvisamente senz'acqua se la conduttura dovesse cedere del tutto. Resta immutata la risposta del gestore unico del servizio idrico, che già in precedenza aveva chiarito la propria posizione tramite una nota dell’ufficio stampa. «Abbiamo già eseguito tutte le verifiche», si legge, «la perdita è di pertinenza condominiale e non riguarda la rete pubblica stradale. Altrimenti saremmo già intervenuti».

