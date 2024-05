Perdita idrica nella notte: «Un torrente» 

Un torrente d’acqua che sembrava non finire mai e ha anche spaccato il terreno. È successo a Sestu, in via Brigata Sassari, venerdì notte.

Molte le segnalazioni ad Abbanoa, come quella di Antonello Perra: «Ho subito chiamato ma hanno inviato un operaio per transennare la zona solo dopo qualche ora, e una squadra solo la mattina, forse perché c’era pure un altro guasto più grave in un Comune vicino». Versione negata dall’azienda. «Non è stato fatto subito non perché ci fosse un altro intervento in corso, infatti abbiamo più squadre, ma perché prima di eseguire i lavori si fanno le manovre in rete per isolare la zona interessata e si recuperano i pezzi necessari per l'intervento». Il guasto è stato riparato ieri in mattinata. Tuttavia non è la prima volta che si verifica. «C’è una condotta troppo vecchia, che si dovrebbe sostituire», sentenzia Perra.

Abbanoa prevede di rifare le condotte in via Giordano, piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi.

