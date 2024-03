Perdita idrica nel giardino  della chiesa 

Da diverso tempo – svariati mesi, dicono gli abitanti della zona – in una parte del giardino che circonda la chiesa di San Giovanni Battista De La Salle, precisamente in via Seneca, c’è una perdita idrica che non è stata ancora riparata.

Abbanoa afferma che si tratta di un’area privata e per questo motivo non può intervenire direttamente. Il parroco della chiesa, don Walter Onano, dice che il problema è stato più volte segnalato: «Sono venuti dei tecnici del Comune e amministratori a controllare, ma la situazione non è assolutamente cambiata da ormai quasi un anno. Un tecnico dell’Enel che doveva lavorare per il cambio del contatore, ovviamente si è rifiutato di farlo».

Tra i residenti della zona c'è perplessità: «Non capiamo perché chi deve, non interviene», dice Mario Sulas. «È uno spreco di acqua non indifferente, parliamo di una risorsa importante», aggiunge Alessandro Porrà.

