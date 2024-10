Perdita idrica nei parcheggi di via Porcell 

Per una falla che viene tamponata, altre se ne aprono in città. La rete idrica cittadina è in continua emergenza: da un paio di giorni, una copiosa perdita d’acqua fa bella mostra in via Porcell, sulla destra in salita, nell’area di sosta che sta di fronte al Centro linguistico universitario. Il flusso continuo di acqua scende poi verso la parte bassa della via, sotto le auto parcheggiate nella strada.

Nei giorni precedenti altre perdite erano state segnalate nella zona e l’intervento delle squadre di Abbanoa ha permesso di porre rimedio alla situazione. Ma da venerdì è apparso appunto un nuovo rivolo che preoccupa chi lavora nella zona, dove sono presenti numerosi uffici dell’ateneo, in una strada peraltro molto trafficata.

RIPRODUZIONE RISERVATA