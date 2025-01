Perdita idrica nei giardini, nessuno interviene 

Il problema a quanto pare, non riguarda Abbanoa, ma è da imputare all’impianto di irrigazione che annaffia i giardini.

Fatto sta che i residenti hanno segnalato più volte la situazione e hanno inviato una lettera all’ufficio Protocollo del Comune dove fanno presente che «da diverso tempo una perdita d’acqua è presente nell’area pubblica di via Livatino compresa tra le vie Grassi e Borsellino. Questa perdita sta impedendo il transito sul marciapiede con tutti i pericoli che ne conseguono. Ci auguriamo un rapido intervento per evitare ulteriore spreco d’acqua e danni ai pedoni che passano sul marciapiede interessato».

Da tempo tutta la lottizzazione vive una situazione difficile anche sul fronte della viabilità. Le strisce pedonali infatti sono ormai usurate e quasi del tutto cancellate e inoltre a due passi, nei giardinetti vicino al supermercato, non mancano gli abbandoni di rifiuti di ogni genere. Negli ultimi tempi poi si susseguono anche gli atti vandalici: nei giorni scorsi una residente ha trovato i finestrini della sua auto spaccati. Lo stesso che succede con grande frequenza nei parcheggi di via Austria a Quartello, dove più volte sono stati mandati in frantumi i finestrini ma sono state rubate anche le gomme a diverse vetture.

