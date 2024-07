Perdita idrica, interviene Abbanoa 

In via san Salvatore a Sestu ieri servivano gli stivali per attraversare la strada. Ennesima perdita di un conto innumerevole, che in brevissimo tempo ha generato un fiume creando pericolo e disagio. Le squadre di Abbanoa sono arrivate nel giro di una giornata, dopo tantissime segnalazioni dei residenti. Il problema sembra essere nato da un intasamento fognario ed è stato risolto con le operazioni dell’autospurgo di una ditta specializzata. Continua così il conto delle perdite a cui Abbanoa fa fronte come può. Un’altra si trova in via Canonico Murgia, una in viale Cimitero, e ne sono state segnalate altre a Su Moriscau o a Su Carruppu e Caddeo, nelle campagne. Continuano però anche i lavori in numerose vie per il rinnovamento delle condutture, installandone di nuove e più adeguate a una cittadina sempre più popolate; Abbanoa vi ha investito oltre tre milioni di euro.

