Perdita idrica in via Lanusei: «Interverremo al più presto»  

Perdita d'acqua da mesi in pieno centro. Nella parte alta di via Lanusei, appena sotto piazza Costituzione e quasi davanti all'ingresso di un ristorante, sia i commercianti sia i residenti hanno segnalato numerose volte l'esistenza di una pozza d'acqua stagnante che emerge da sotto l'asfalto rimanendo costante come quantità.

La scorsa settimana, per dei lavori in una zona adiacente che non riguardavano la perdita, sono stati momentaneamente posizionati alcuni blocchi di cemento (ora rimossi) anche sopra la zona interessata, ma la situazione è rimasta invariata ed era così già da molto prima del periodo estivo. «In questi giorni verrà effettuato un sopralluogo, per poi poter programmare l'intervento», fa sapere Abbanoa in relazione alla perdita d'acqua, garantendo così agli abitanti della strada che in tempi rapidi tutto sarà risolto. L'azienda rimarca il valore delle segnalazioni da parte degli utenti sulla rete idrica e fognaria: «È fondamentale avvisare in caso di qualsiasi tipo di disfunzione, perché così viene immediatamente presa in carico e si procede con un tempestivo intervento». Per farlo, è attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 il numero verde dedicato di Abbanoa 800.022.040.

