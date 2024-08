Perdita idrica in via 4 Novembre: «Ormai c’è da mesi» 

Sono ormai sempre più frequenti le segnalazioni dei cittadini relative alle perdite idriche a Sestu. Una situazione che ormai sembra diventata la normalità, con Abbanoa che ogni giorno riceve tantissime segnalazioni da ogni parte della paese.

Un mese fa la segnalazione per una perdita importante in via Cimitero, poi risolta dopo diversi giorni. L'ultima segnalazione è relativa a via 4 Novembre da parte di molti residenti, ormai sconsolati per le numerose segnalazioni che ancora non hanno visto risoluzione. Una perdita risalente a quasi un mese fa, che non essendo ancora stata riparata, porta inevitabilmente a uno spreco d'acqua importante vista anche l'impossibilità di trovare un rimedio in attesa degli interventi della ditta autorizzata. Da Abbanoa però rassicurano: «Abbiamo già eseguito il sopralluogo e dato incarico all'impresa delle manutenzioni di intervenire quanto prima. Confidiamo che la perdita venga risolta al più presto. Siamo già al corrente del problema alla rete idrica».

A fare eco, anche altri cittadini segnalano inoltre la poca tempestività nella risoluzione del problema: «In via Trento ci sono voluti quattro mesi prima di risolvere la situazione, nonostante le numerosissime segnalazioni», scrivono molti nei gruppi social.

