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Selargius.
23 settembre 2026 alle 00:37

Perdita idrica in centro, nessun intervento dopo tre mesi 

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L’ennesima perdita idrica, nel centro di Selargius, che da circa tre mesi viene segnalata in via Manin. «Il fenomeno diventa evidente soprattutto nelle ore notturne, quando la maggiore pressione fa affiorare l’acqua sull’asfalto», racconta Franco Camba, consigliere comunale di minoranza e residente nella zona. Disagio segnalato all’assessore competente «che ha a sua volta interessato Abbanoa», spiega Camba. «A tutt’oggi, però, il gestore non è ancora intervenuto. Mentre si richiama giustamente l’attenzione dei cittadini sul risparmio idrico e sull’uso responsabile di una risorsa sempre più preziosa, in via Manin l’acqua continua presumibilmente a disperdersi, notte dopo notte, senza che il guasto venga riparato».

C’è poi un altro aspetto da non sottovalutare, aggiunge Camba: «una perdita che si protrae nel tempo può compromettere il sottofondo stradale e determinare danni ulteriori, con costi che potrebbero diventare ben maggiori rispetto a quelli di un intervento tempestivo. È un argomento che intendo riportare in Consiglio comunale: dopo tre mesi e dopo una segnalazione già inoltrata ad Abbanoa, è legittimo chiedere quanto ancora si debba attendere e quanta acqua potabile debba continuare ad andare perduta prima di un intervento».

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