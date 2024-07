Perdita idrica e odori sgradevoli, emergenza a Sant’Elia 

Ha l'aspetto di un fiumiciattolo che scende dalle scale di un'abitazione in via Giulio Buzenac, al civico 41, e invade la strada. La perdita idrica ha origine da un contatore sulla facciata esterna. Contatore che somiglia piuttosto a un rubinetto aperto.

Gli abitanti hanno attutito lo sgorgare dell'acqua con qualche panno, ma di più non possono fare. E così la perdita arriva anche dirimpetto alle case limitrofe. «Non si può camminare con le scarpe aperte perché ci si bagna i piedi», lamenta Teresina Collu, abitante di via Giovanni Manurita, «ma la cosa più grave è che in un periodo di siccità come quello che stiamo attraversando in tutta la Sardegna, questo è spreco di acqua». Marianna Pala abita in via Andrea Parodi, va a trovare quasi ogni giorno l’amica che vive nella casa da dove ha origine la perdita: «Devo camminarci sopra, e quando si passa sul corridoio che porta all'abitazione, bisogna stare molto attenti perché si rischia di scivolare talmente è bagnato».

Poco più giù, in via Gavino Gabriel, periodicamente esce acqua di fogna da un tombino. E quando succede gli abitanti non possono nemmeno tenere la finestra aperta dal forte odore che emana. Per quanto riguarda la perdita idrica di via Buzenac, Abbanoa, inondata di segnalazioni da parte degli abitanti della zona, nega ogni responsabilità e competenza sul guasto che ha dato origine a questa situazione: «Le nostre competenze finiscono nelle condotte delle strade pubbliche. Dentro i palazzi devono intervenire i condomini o i singoli proprietari. Se la perdita dura da tempo, possiamo al massimo segnalare al proprietario che potremmo essere costretti a chiudere la fornitura dalla strada fino a quando non riparano i guasti».

Gli abitanti dicono di aver anche consultato alcuni idraulici che a loro volta si sono rifiutati di mettere mano al contatore perché, sostengono, non è compito loro. La palazzina in questione è di proprietà comunale. L'assessora Anna Puddu, che ha la delega alla gestione e manutenzione del patrimonio Erp, dice: «Non abbiamo ricevuto segnalazioni dirette dagli abitanti. La riparazione della perdita non dipende da noi, ma l’ho segnalata agli uffici tecnici».

