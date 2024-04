Perdita idrica, disagi da tre mesi 

Iniziano a spazientirsi i cittadini riguardo la continua perdita d'acqua in via Trento. Tre mesi in questa situazione, con la via di Sestu che ogni giorno si ritrova allagata per una perdita, e in attesa di riparazione da parte di Abbanoa.

I residenti lamentano una mancanza di tempestività per un problema ben conosciuto e segnalato da diverso tempo ma che ancora non vede risoluzione. Al momento il problema è ancora in attesa di intervento, anche se non è stato fatto presente quando verrà messo in agenda. Intanto ha provato a dare un risposta Emanuele Meloni, assessore ai servizi tecnologici: «La riparazione è stata presa in carico da Abbanoa e ne sono quindi al corrente. Non possiamo dare una una data precisa per la risoluzione, poiché la tempistica dell'intervento è legata alle diverse emergenze alla quale la società deve fare fronte».

