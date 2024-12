«Perdita idrica dall’estate» 

«Acqua sprecata, con la carenza che abbiamo». Lo ripetono i residenti di vico II Deroma, dove una perdita idrica alla fine della strada allaga puntualmente l’asfalto, con l’acqua che arriva fino all’incrocio con via Deroma. Lo zampillio è costante, e va avanti dall’estate. Nonostante le sollecitazioni ad Abbanoa, il problema non è stato mai risolto. «È iniziata da almeno cinque mesi ed è stata segnalata un po’ da tutti», dice Antonio Massidda. «Ma Abbanoa risponde che ci sono perdite più gravi e non interviene».

