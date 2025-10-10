«Perdita idrica da sei mesi, fatto intollerabile» 

Ancora disagi a causa delle perdite nella rete idrica cittadina. A denunciare il problema è il consigliere comunale di minoranza di Selargius Franco Camba: «Ho lamentato più volte i ritardi da parte di Abbanoa, ente gestore della rete idrica, nell’intervenire nel territorio per riparare le perdite d’acqua potabile – dichiara . – È inconcepibile che, dopo sei mesi dalla prima segnalazione, non si sia ancora intervenuti per riparare una perdita idrica in via Villafranca». Il consigliere elenca poi altri casi ormai cronici: «In via San Paolo, ad esempio, il fiume d’acqua potabile attraversa via Bernini per “sfociare” in via San Pietro. Lo stesso discorso vale per le perdite d’acqua in via Daniele Manin e in via San Martino». Le conseguenze non sono solo di natura ambientale: «In via Bernini, il “laghetto” che si forma nella strada – tra l’altro priva di marciapiede – impedisce alle persone anziane di uscire in sicurezza dalle proprie abitazioni. È una situazione che non può più essere tollerata».

Camba chiede un intervento immediato da parte delle istituzioni: «Se Abbanoa non interviene, il sindaco deve imporre con un’apposita ordinanza l’esecuzione dei lavori. E, in caso di mancato intervento nei tempi previsti, il Comune affidi le riparazioni a imprese private, addebitando i costi ad Abbanoa».

RIPRODUZIONE RISERVATA