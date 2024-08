Perdita idrica da oltre venti giorni, residenti infuriati 

In via Caracalla martedì hanno tirato un sospiro di sollievo perché, dopo oltre venti giorni dalle prime segnalazioni, Abbanoa ha riparato la grossa perdita idrica e il giorno dopo gli operai hanno chiuso anche la grande buca che si era formata a causa della continua fuoriuscita d'acqua.

In via Sant'Angelo invece non solo la perdita non è stata ancora riparata (anche in questo caso da più di 20 giorni), ma si sta inevitabilmente allargando, causando danni all'asfalto, con la buca principale sempre più grande e un'altra appena formatasi.

Il manto stradale si sta “sbriciolando” e gli abitanti temono possa cedere da un momento all’altro. «Quando si esce di casa occorre stare attenti, si rischia di inciampare e finirci dentro», sbotta Francesco Cao, un residente che ha segnalato la situazione più di dieci giorni fa, «per di più la buca è proprio vicino all'ingresso di una casa. È così da fine luglio, Abbanoa qui non è ancora intervenuta. Con il passaggio delle auto, alcune delle quali non fanno in tempo a schivarla, sta peggiorando».

Alessio Pittau, un altro residente della via, si chiede come mai l'azienda idrica non abbia riparato la perdita di via Sant'Angelo subito dopo averlo fatto in via Caracalla, dove la situazione però era peggiore: «Stanno aspettando che diventi come lì? Sono già passati tanti giorni». Interpellata prima di Ferragosto in merito alle perdite idriche, Abbanoa aveva detto di aver fatto i sopralluoghi e che sarebbe intervenuta quanto prima. In via Sant'Angelo stanno ancora aspettando.

