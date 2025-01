«Perdita idrica da novembre» 

Perdita da mesi in via San Martino a Selargius e litri d’acqua dispersi. «Mentre in altre zone dell’Isola la siccità costringe a soluzioni drastiche, noi assistiamo a questo spreco inaccettabile», la denuncia in Aula del consigliere comunale di minoranza Franco Camba. «In via San Martino c’è una fontanella nel marciapiede, un disagio segnalato da novembre. Il Comune faccia la sua parte: se Abbanoa non interviene, si faccia un’ordinanza e si addebitino i costi alla società inadempiente».

