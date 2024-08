Perdita idrica da 20 giorni in via Einstein  

Non è passato molto dalla riparazione della perdita in via IV Novembre a Sestu, dopo un mese di acqua sprecata, ed un’altra si prepara a raggiungere il primato di durata. In via Einstein infatti una nuova fuoriuscita d’acqua ha ormai superato le tre settimane. Odore insopportabile, l’asfalto pieno di buche che si rovina sempre più a causa del getto di acqua, e disagi in abbondanza per pedoni e automobilisti; inoltre non ci sono scarichi fognari, dunque l’acqua ristagna.

Lo denunciano i residenti esasperati. «Sono state fatte tante segnalazioni, ma nulla è cambiato», raccontano in tanti. Abbanoa è dunque a conoscenza del problema, ma con le tante perdite sparse in tutta la Sardegna il personale non sempre può intervenire subito. Il problema prima o poi verrà risolto, ma è impossibile prevedere al momento quando. Un altro disagio poi è la difficoltà di uscire dal cancello di casa, a causa di una pozzanghera sempre più grande e piena di zanzare. (g. l. p.)

