Perdita idrica, allagato il piazzale 

L’ultima volta era successo ad aprile. Ieri mattina la Filar ha fatto 13. Inteso come numero di episodi in cui il piazzale della società che produce lenti è finito sott’acqua. «Siamo senza parole. È la tredicesima rottura del tubo dell’acqua di irrigazione. Chi di dovere si metta nei nostri panni», afferma Pier Giorgio Lorrai, titolare dell’attività industriale. L’azienda s’è insediata nella zona industriale di Baccasara, a Tortolì, a fine anni Novanta. Soprattutto d’estate la vecchia rete è sollecitata da un maggior flusso d’acqua e, sebbene il Consorzio di bonifica ripari il gusto, succede che dopo qualche tempo i tubi facciano crac in un altro punto. Il risultato è sempre lo stesso: piazzale allagato davanti all’ingresso, con malumori e disagi tra i proprietari. A più riprese la proprietà ha suggerito di trasferire la gestione della condotta dal Consorzio di bonifica a quello industriale. (ro. se.)

