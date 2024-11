Perdita idrica allaga la strada: «Uno spreco d’acqua enorme» 

Da circa due settimane in via Giuseppe Zuddas una perdita idrica sta creando un lago che invade anche la carreggiata. Il flusso dell'acqua nel corso dei giorni è aumentato e le lamentele si moltiplicano.

«All’inizio era poca cosa, adesso sta diventando un fiume e sta invadendo anche i parcheggi», dichiara Patrich Melis, uno dei titolari di un bar tabaccheria poco distante. «Io e altri negozianti della via abbiamo chiamato la polizia municipale, che è intervenuta facendo un sopralluogo e interpellando a sua volta Abbanoa sin dal primo giorno, ma ad oggi non si è visto nessun operaio», prosegue Melis, «si tratta di uno spreco d’acqua enorme che per di più sta danneggiando anche il manto stradale ed è pericoloso per le persone, perché rischiano di scivolare. Perciò mi auguro che si intervenga quanto prima».

Le lamentele arrivano anche dai residenti. Maria Teresa Pirastu dice che di perdite idriche a Monserrato ce ne sono state parecchie negli ultimi mesi: «Questa è una delle tante, le altre sono state riparate dopo oltre un mese, spero vivamente che non ci voglia altrettanto anche per intervenire su questa».

Da Abbanoa replicano: «Abbiamo dato mandato all'impresa delle manutenzioni di ripararla quanto prima. Di norma si danno priorità alle perdite che creano disservizi nell'erogazione all'utenza o disagi nel traffico».

RIPRODUZIONE RISERVATA