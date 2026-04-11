Perdita idrica, a Santa Rosa rubinetti a secco da giorni 

Disagi senza fine per i residenti della località Santa Rosa a Sestu. Da ormai quattro giorni infatti i rubinetti sono a secco o esce a malapena un filo d’acqua. La causa sembra essere dovuta a una perdita, che però i tecnici di Abbanoa hanno qualche problema ad individuare.

«Abbiamo segnalato più e più volte la situazione», racconta Anna Crisponi, consigliera comunale in opposizione di Progetto per Sestu, e residente nella località, «inizialmente sembrava che il guasto fosse stato risolto, ma poi abbiamo saputo che la torre dell’acqua vicina era vuota, e che c’è ancora una perdita, ma non riescono a capire da dove parta». Questa era la situazione nel pomeriggio di ieri: «Sono state giornate interminabili, ho dovuto aspettare alle 4 del mattino per provare a farmi una doccia e anche così con l’acqua a malapena più di un filo, e comunque fredda. Credo sia davvero una situazione insostenibile».

Sergio Pani, anche lui residente in zona, continua: «Ho un terreno e non posso lavorare né lavarmi, né cucinare. Per fortuna non abito solo qua, ma è davvero un grosso disagio». Purtroppo non è la prima volta che Abbanoa si trova alle prese con le difficoltà per capire l’origine di una perdita. Così ai residenti non resta che pazientare e fare scorte d’acqua.

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