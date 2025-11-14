VaiOnline
Monserrato.
15 novembre 2025 alle 00:34

Perdita idrica, a rischio il manto stradale 

Da ormai quasi una settimana in via Traiano a Monserrato, un’importante perdita idrica continua a scorrere lungo l’asfalto, creando disagi ai residenti e preoccupazione per le possibili conseguenze sulla sicurezza della strada. L’acqua potabile sgorga da uno dei tombini e invade la via anche a causa della naturale pendenza della strada. I cittadini sono esasperati: segnalazioni ripetute, telefonate e fotografie non sono bastate, finora, a ottenere un intervento risolutivo. Intanto la pavimentazione mostra già i primi segni di cedimento, con una superficie irregolare e un tratto che appare visibilmente gonfio attorno al punto della fuoriuscita.
Sulla vicenda interviene l’assessore ai Lavori pubblici di Monserrato, Raffaele Nonnoi, che conferma la gravità della situazione: «In via Traiano abbiamo mandato una PEC di segnalazione ad Abbanoa. Oltre alla perdita d’acqua, il problema principale è l’acqua che finisce sotto il manto stradale e porta al cedimento. Si tratta quindi di un problema strutturale e di sicurezza delle persone». Non basta quindi, secondo l’assessore, un semplice intervento tecnico sulla condotta: «Oltre alla riparazione, bisogna intervenire con il bitume e spianare la strada, non basta riparare la perdita».
Nel frattempo, la strada continua a rimanere invasa dall’acqua e i residenti attendono che il problema venga risolto il prima possibile. La speranza è che la perdita venga risolta prima che il danno diventi più esteso e i rischi per pedoni e automobilisti aumentino ulteriormente.

