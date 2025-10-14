Perdita fognaria vicino al parco, liquami in strada e puzza terribile 

Chi in questi giorni si trova a passare per il parco del Sole in via Turati trova ad accoglierlo un odore non proprio gradevole. Ai piedi della cabina dell’Enel, in un angolo peraltro già da tempo trasformato in una discarica a cielo aperto, c’è una grande perdita fognaria con i liquami che tracimano riversandosi sulla strada. Non certo un bel vedere a pochi passi da dove giocano i bambini e dove le persone arrivano a portare a passeggio i cani.

«È così da diversi giorni», dice una passante Maria Antonietta Murgia, «so che qualcuno ha fatto anche la segnalazione ad Abbanoa ma non è cambiato niente. È proprio fogna e c’è un odore insopportabile. La ciliegina sulla torta di quell’angolo già pieno di rifiuti».

E non è nemmeno la prima volta che succede. Era già capitato anche in passato infatti che il tombino tracimasse lasciando scorrere la melma nel prato dell’area verde dove di recente sono anche stati sostituiti i giochi per i bambini che presto, dopo la sistemazione del tappetino gommato, saranno resi fruibili. «Speriamo che qualcuno intervenga», dice un altro frequentatore dell’area Alberto Cucca, «anche perché con questo odore viene veramente difficile fare una passeggiata al parco».

RIPRODUZIONE RISERVATA