Perdita fognaria e cattivi odori in viale Merello I residenti protestano: «Qualcuno intervenga» 

Da giorni in viale Merello c’è una perdita fognaria. Con conseguente puzza in tutta la zona.

«L’odore nauseabondo si sente eccome, complice anche il caldo di questi giorni – dice Federica Cubeddu, che vive in una traversa dello storico viale -. E finché non la riparano, non possiamo tenere aperte le finestre a lungo. Non è intervenuto ancora nessuno, eppure la perdita si vede bene». Il Comune e Abbanoa sono stati informati: il consigliere comunale Marcello Polastri, infatti, dopo aver appreso della perdita fognaria in una delle vie più trafficate, ha mandato a entrambi una specifica istanza, corredata da immagini che danno l’idea dell’entità del problema. Il consigliere avverte.

«Il manto stradale ha iniziato a cedere, c'è un pericoloso avvallamento», dice. L’acqua inoltre si sta costantemente infilando tra i blocchi divelti di granito situati ai margini dei marciapiedi, ed anche oltre. Polastri ritiene «assurdo che non sia già stato attuato un intervento risolutore, essendo viale Merello una zona altamente frequentata e delicata, sia per le radici degli alberi e sia perché non sono affatto mancati negli anni dei cedimenti importanti del terreno».

RIPRODUZIONE RISERVATA