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Marrubiu.
20 maggio 2026 alle 00:29

Perdita di gas, ferito un operaio   

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La Statale 126 chiusa fino alla tarda serata di ieri, un operaio è rimasto ferito ed è finito all’ospedale e i lavori di posa della fibra sono stati sospesi. È il bilancio di una mattinata convulsa nel centro di Marrubiu, in via Neapolis, dove ieri alcuni operai erano impegnati nella sistemazione della fibra. Proprio durante questi interventi, presumibilmente è stato danneggiato un tubo della rete del gas cittadino e c’è stata una perdita di gas. Poi una fiammata ha investito un operaio: il 30enne, originario di Uras, è stato subito soccorso e accompagnato all’ospedale San Martino per alcune ustioni al braccio. Le condizioni non sarebbero critiche.

In via Neapolis sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, gli operai della ditta Medea per la sistemazione della rete del gas e i tecnici dell’Anas. Anche il sindaco Luca Corrias si è subito precipitato. «La situazione adesso è sotto controllo, ci auguriamo che l’operaio ferito si riprenda al più presto – ha commentato – ringrazio vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri per il supporto». ( v. p. )

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