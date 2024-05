«Perdita di 3 milioni nel bilancio» 

Sul rendiconto di gestione, passato il 30 aprile in Consiglio comunale con i soli voti della maggioranza, l’opposizione torna all’attacco. E accusa la Giunta di aver «approvato un bilancio con una perdita di 3 milioni di euro», invitandola ad «abbassare la maschera». «Così si prendono in giro i quartuccesi: il binomio maggiori tasse e migliori servizi, recitato come un mantra dagli esponenti della maggioranza, è pura millantazione», attaccano i gruppi “Quartucciu nel cuore” e quello Misto.

L’attacco

«L'aumento delle tasse comunali non servirà a offrire nuovi e migliori servizi ma solo a rimpinguare le casse», spiegano i consiglieri Franco Paderi e Michela Vacca, «il bilancio consuntivo, approvato dalla maggioranza nell’ultima seduta, parla chiaro: i conti, purtroppo, hanno chiuso con un segno negativo con una perdita di quasi tre milioni di euro».

Per l’opposizione questo deficit è dettato «dalla strada tracciata anzitempo con le scelte, poco lungimiranti, prese in assoluta autonomia dalla Giunta», incalzano Paderi e Vacca, per i quali i conti oggi sono una prova tangibile di una serie sistematica di errori di valutazione. «Una gestione ben lontana da quella cosiddetta del buon padre di famiglia, che si presenta nella sua drammaticità in un vero e proprio disastro. È necessaria una maggiore attenzione alla manutenibilità delle opere, prediligendo scelte volte al contenimento della spesa in ragione dell’aumento dei costi dei materiali. Con un segno meno nei conti era inevitabile correre ai ripari».

Capitolo Tari

«L'aumento della Tari, però, grida vendetta», proseguono dalla minoranza che si chiede che fine abbiano fatto i 200mila euro di proventi delle premialità regionali e i ricavi della vendita degli imballaggi somme che, opportunamente distribuite, avrebbero garantito la riduzione del tributo. «Un’incentivazione premiale per i nostri cittadini virtuosi grazie ai quali il Comune ha potuto usufruire proprio delle premialità. Le spese per la Tari, purtroppo, sono destinate ad aumentare. Una vera e propria emorragia di costi a danno dei cittadini mai registrata fino a ora, ardua da arginare soprattutto se i conti continuano a registrare segni negativi».

La replica dell’assessore

L’assessore al bilancio, Carlo Secci, che ha snocciolato i dati relativi al rendiconto di gestione, conferma la perdita ma spiega che «nasce dalla corretta applicazione dei principi contabili e dal recepimento delle indicazioni della corte dei conti» e invita i colleghi a leggere la deliberazione 144 del 21 settembre 2023. «Questa ci impone di cancellare i residui attivi ultra-quinquennali indipendentemente dal fatto che gli stessi siano andati a ruolo e questo ha un effetto passivo sulle risultanze del conto economico», aggiunge Secci, evidenziando che «l'amministrazione proseguirà nella riscossione di tali crediti ora iscritti nello stato patrimoniale. Quindi da una lettura attenta dei conti, come attestato anche dal Revisore, la gestione economica è sana e corretta».

