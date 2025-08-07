Perdita d’acqua: otto mesi di spreco 

A San Gavino, in via Pascoli, in un’area che ricade nei terreni dell’ospedale, da otto mesi l’acqua scorre a fiumi non lontano dalle Poste e da diverse abitazioni: colpa di una condotta non ancora riparata nonostante un recente intervento. «Io e altri abbiamo segnalato da subito questa perdita», denuncia il pensionato Pasquale Marongiu: «È assurdo che non si risolva questo problema. Uno spreco inaccettabile, soprattutto in estate, quando l’acqua diventa ancora più preziosa».

Abbanoa annuncia che nei prossimi giorni ci sarà un intervento. Marongiu, intanto, avanza una proposta: «All’epoca in cui sono stato consigliere comunale, il corpo di polizia locale annotava in un taccuino le diverse problematiche dei vari rioni. Il sindaco potrebbe far riprendere quest’abitudine».

Nelle campagne ci sono altre perdite idriche: le acque confluiscono nel rio Malu e quindi in mare. (g. pit.)

