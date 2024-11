Perdita d’acqua nel vico Garibaldi 

Si registrano altre due perdite d’acqua pulita in viale Marconi e vico Garibaldi a Pula. Nonostante le riparazioni effettuate dai tecnici di Abbanoa in questi mesi, a seguito delle segnalazioni effettuate dall’amministrazione comunale, la condotta idrica in paese rimane molto fragile.

La prima, in viale Marconi, è ancora presente nonostante l’intervento di fine estate che ha riparato le altre due perdite nella strada; la seconda, molto più copiosa, bagna la carreggiata da diversi mesi, malgrado i residenti della zona abbiano segnalato più volte il disservizio.

L’Amministrazione comunale ribadisce che non ha alcuna competenza e possibilità di intervento sia sui guasti della rete idrica sia per quella fognaria. Può esclusivamente recepire le segnalazioni che provengono dai cittadini e trasmetterle alla società per sollecitare le riparazioni. (f. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA