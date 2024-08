Perdita d’acqua in viale Marconi 

Grossa perdita idrica e centinaia di litri d’acqua potabile dispersi per strada. Succede in viale Guglielmo Marconi, a Pula, dove da qualche giorno una cunetta è colma d’acqua proveniente dai tubi sottostanti. E questo in un periodo in cui l’emergenza idrica continua a persistere in un paese invaso dai turisti.

«Abbiamo già segnalato più volte il problema ad Abbanoa», dice il sindaco Walter Cabasino: «Nella zona della perdita è stato fatto un sopralluogo ed è stato già eseguito un intervento ma il problema continua a persistere. L’ente farà un’ulteriore verifica nei prossimi giorni per capire quale sia il difetto. Come amministrazione non possiamo agire direttamente per sistemare la perdita perché è responsabilità di Abbanoa». (f. co.)

