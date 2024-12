Perdita d’acqua in piazza Satta, lavori in due rioni 

Una piccola cascata nella piazza Satta a causa di una grossa perdita d’acqua. La situazione crea disagi ai residenti e certo non è un bel biglietto da visita per i turisti che giungono ad ammirare le sculture incastonate nelle rocce. L’acqua abbonda sulle scalinate per una grossa perdita che va avanti da alcuni giorni. Sgorga nella parte alta prospiciente via Roma, per attraversare tutta la piazza. La perdita ha allagato tutto lo spiazzo sino ad arrivare ai gradini davanti alla casa natale di Satta che conserva anche diversi fondi librari di valore, col rischio di infiltrazioni all’interno. L’acqua poi, complice anche diversi pozzetti intasati, corre sino all’omonima via Satta lambendo anche l’ingresso del museo Man, che ieri era chiuso per il riposo settimanale.

Intanto, domani i tecnici di Abbanoa procederanno all’installazione di nuove apparecchiature nella rete idrica. Obiettivo garantire maggiore efficienza con l’installazione di alcune saracinesche che consentiranno una migliore regolazione delle pressioni per ridurre le perdite. Durante le operazioni, previste tra le 9 e le 17, sarà necessario sospendere l’erogazione idrica nei quartieri Pedra Istrada e Sa ’e Sulis. Si verificheranno, quindi, cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone interessate.

RIPRODUZIONE RISERVATA