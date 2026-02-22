Perdita d’acqua in piazza Falcone e Borsellino Loi (FdI): «Il Comune mette solo una transenna»  

In Piazza Falcone e Borsellino, nel cuore della città, da settimane si registra una perdita d’acqua continua, presumibilmente riconducibile alla fontana pubblica o alla rete collegata. L’acqua scorre senza interruzione nella caditoia, con evidente spreco di una risorsa preziosa e danno al decoro urbano. «Nonostante le segnalazioni effettuate già all’inizio del mese, oggi l’unico intervento visibile consiste nel posizionamento di una transenna, peraltro zavorrata in modo precario, che non risolve il problema ma si limita a delimitarlo», denuncia Stefania Loi, consigliera comunale di FdI. «È inaccettabile che di fronte a una perdita d’acqua pubblica la risposta sia semplicemente una transenna. Una transenna non blocca l’acqua, non elimina lo spreco e non restituisce decoro a uno spazio pubblico centrale della città. Serve un intervento immediato e risolutivo, la situazione rappresenta un esempio emblematico di mancata manutenzione, con conseguenze non solo economiche e ambientali, ma anche in termini di immagine. Cagliari merita attenzione, cura e rispetto quotidiano. Non ci si può limitare a transennare i problemi: bisogna risolverli».

