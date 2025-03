Perdita d’acqua in campagna: da otto mesi nessuno interviene 

Nelle campagne di San Gavino l’acqua scorre a fiumi: non per le abbondanti piogge ma per un problema a una condotta che a oggi non è stata ancora riparata nonostante le richieste di intervento. Lo denuncia il pensionato Pasquale Marongiu: «Più di otto mesi fa ho segnalato a uno dei componenti della maggioranza dell’amministrazione comunale una perdita di acqua potabile affinché si avvisasse Abbanoa (la competenza pare sua, non del Consorzio di bonifica) e si provvedesse a riparare il guasto. Ho dei problemi di deambulazione e ho mandato qualcuno per vedere se ci fossero stati degli interventi ma non è ancora successo niente. Stupisce questo menefreghismo dell’amministrazione comunale». A frustrare Marongiu è lo spreco di una risorsa preziosa: «Con la mancanza cronica d’acqua che viviamo in Sardegna – rimarca – è assurdo che una perdita di questa entità continui tra l’indifferenza generale. La perdit si trova a destra andando nella strada verso Pabillonis e interessa anche una strada di campagna parallela all'ex tratto ferroviario. Chi deve intervenire?»

Quella segnalata dal pensionato non è l’unica perdita d’acqua nelle campagne di San Gavino: ci sono altre situazioni simili con le acque che confluiscono nel rio Malu.

RIPRODUZIONE RISERVATA