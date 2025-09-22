Perdita d’acqua e transenne 

Neanche l’inizio delle lezioni ha fatto il miracolo. In via Flavio Gioia un fiume d’acqua continua a sgorgare dal marciapiede e a inondare una parte della carreggiata stradale in un tratto molto frequentato soprattutto in alcune ore della giornata, visto che nelle vicinanze sono presenti anche istituti scolastici. Alcuni residenti segnalano che la perdita d’acqua fa ormai parte di quel tratto di città da molto tempo: da circa due anni il fiume si riversa sulla strada senza che ci sia stato alcun intervento. Le segnalazioni della perdita sono state inutili e l’acqua continua a riempire buona parte della carreggiata.

Il disagio, peraltro, è aumentato anche dal fatto che in quel tratto della via il marciapiede è interrotto da alcune transenne, per cui i pedoni non possono transitare sullo spazio a loro dedicato e, allo stesso tempo, non si può passare sull’asfalto, perché la perdita impedisce loro il transito. Un problema che condiziona i residenti della zona ma anche molti genitori che arrivano da altre aree della città e che si recano ogni giorno in via Flavio Gioia per accompagnare i bambini a scuola.

RIPRODUZIONE RISERVATA