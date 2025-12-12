Perdita d’acqua dalla colonna di Rio San Girolamo 

Una cascata d’acqua alta venti metri visibile da lontano, uno spettacolo insolito che ha fatto fioccare le segnalazioni ai vigili del fuoco: il malfunzionamento della colonna di Rio San Girolamo, che regola il flusso idrico che da Macchiareddu arriva alla Saras, ha messo in apprensione i residenti e gli automobilisti di passaggio.

Il guasto

L’episodio si è verificato ieri mattina proprio in prossimità della rotatoria di Rio San Girolamo, dove si trova un impianto che controlla la portata dell’acqua grezza che dal Tecnocasic arriva alla zona industriale.

L’acqua, a causa di un malfunzionamento, è fuoriuscita dalla testa della colonna per oltre un’ora, creando preoccupazione tra gli abitanti del quartiere che non capivano cosa stesse accadendo.

I testimoni

Roberto Carboni, residente a Frutti d’Oro, passava di lì insieme al figlio quando ha visto la cascata d’acqua scorrere sul ciglio della Strada statale 195: «Stavamo rientrando da Cagliari, quando all’improvviso abbiamo notato da lontano l’acqua scendere in maniera copiosa da quella colonna, il primo istinto è stato quello di contattare immediatamente i vigili del fuoco perché temevo che quella cascata potesse rappresentare una minaccia per gli automobilisti».

La segnalazione

Giacomo Mallus, ex amministratore comunale, vive proprio a Rio San Girolamo e quell’impianto lo conosce bene: «Quella torre regola il passaggio dell’acqua grezza diretta alla raffineria dell’area industriale di Sarroch e ha il compito di garantire una fornitura costante, da sempre quella in eccesso viene scaricata e finisce in un canale che, negli anni, ha creato un lago proprio dietro Casa Spadaccino. Evidentemente questa volta c’è stato qualche malfunzionamento e l’acqua era talmente tanta che ha cominciato a fuoriuscire dalla parte alta della colonna, creando comprensibilmente panico tra i residenti della zona litoranea. Un vero peccato che non si sia ancora trovato il modo di recuperare quell’acqua grezza per irrigare i terreni agricoli delle campagne di Capoterra e in modo che non venga sprecata».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, e la comandante della polizia locale, Roberta Maxia hanno seguito da vicino il problema del malfunzionamento della torre idrica di Rio San Girolamo, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni. «Si è trattato di un malfunzionamento al sistema elettrico che ha fatto salire il livello della colonna – spiega Garau -, i nostri tecnici e quelli del Tecnocasic sono prontamente intervenuti e in poco tempo il guasto è stato riparato».

RIPRODUZIONE RISERVATA