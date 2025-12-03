VaiOnline
Gonnesa
04 dicembre 2025 alle 00:26

Perdita d’acqua da dieci giorni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Da dieci giorni c’è una perdita in via Repubblica, Abbanoa intervenga». L’appello arriva da Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza a Gonnesa che ha segnalato il disservizio sia ad Abbanoa che al Comune.

«Questo problema va avanti da una decina di giorni – dice Casu – sia io che alcuni residenti di via Repubblica abbiamo segnalato la perdita nella pubblica via ad Abbanoa, chiedendo un intervento urgente per risolvere la situazione ma finora la perdita è ancora lì». Casu ha messo nero su bianco la richiesta: «Nella segnalazione ho chiesto un intervento urgente – dice Casu – la perdita continua da giorni, una problematica che non può essere ignorata. Tra l’altro, proprio nello stesso punto, si è verificata una situazione simile circa due mesi fa. Spero che intervengano al più presto». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 