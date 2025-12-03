Perdita d’acqua da dieci giorni 

«Da dieci giorni c’è una perdita in via Repubblica, Abbanoa intervenga». L’appello arriva da Antonello Casu, consigliere comunale di minoranza a Gonnesa che ha segnalato il disservizio sia ad Abbanoa che al Comune.

«Questo problema va avanti da una decina di giorni – dice Casu – sia io che alcuni residenti di via Repubblica abbiamo segnalato la perdita nella pubblica via ad Abbanoa, chiedendo un intervento urgente per risolvere la situazione ma finora la perdita è ancora lì». Casu ha messo nero su bianco la richiesta: «Nella segnalazione ho chiesto un intervento urgente – dice Casu – la perdita continua da giorni, una problematica che non può essere ignorata. Tra l’altro, proprio nello stesso punto, si è verificata una situazione simile circa due mesi fa. Spero che intervengano al più presto». (a. pa.)

