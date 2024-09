«Perdita d’acqua, Abbanoa disattenta» 

Dopo le sollecitazioni del sindaco di Uta, Giacomo Porcu, a Uta sono finalmente iniziati i lavori di riparazione della perdita d’acqua nella via Isca Foras. Lo stesso sindaco nei giorni scorsi, aveva comunicato la notizia del problema idrico, affermando che il disservizio era stato segnalato più volte alla società Abbanoa, ma senza ottenere risultati. Un’altra perdita si registra in via Libertà.

Dopo aver atteso inutilmente le squadre di Abbanoa, Porcu si era rivolto alla Prefettura e a Egas, quale organismo di controllo, per ribadire l’urgenza e porre rimedio alle copiose perdite nella rete idrica. «Un inaccettabile spreco d’acqua, ci dispiace esser stati costretti ad arrivare a queste azioni, ma la situazione è ormai insostenibile – sostiene Porcu - Apprezziamo il lavoro dei tecnici e degli operai, ma crediamo che l’ente debba essere più attento e organizzarsi per evitare questi sprechi d’acqua e di denaro pubblico, poiché le perdite gravano sulle bollette comunali».

