Perdita d’acqua a San Giorgio ma nessuno interviene 

Più che una perdita idrica sembra il getto di un idrante che da giorni sperpera migliaia di litri d’acqua senza che nessuno intervenga, intollerabile in un momento particolarmente siccitoso in cui ogni goccia andrebbe preservata. Il sindaco, Angelo Dessì, che nelle scorse settimane aveva incontrato i vertici di Abbanoa per discutere di alcuni problemi alla rete cittadina è furente: «Quello che sta accadendo nell’area sportiva in costruzione nella zona di San Giorgio è vergognoso, nonostante le nostre ripetute segnalazioni nessuno è intervenuto per riparare questo guasto che ha completamente allagato quell’area. Non stiamo parlando di una semplice perdita, ma di un enorme getto che continua a sprecare migliaia di litri d’acqua: il tutto accade mentre il paese è costretto a fare i conti con una pressione talmente bassa che dai rubinetti esce solo un filo d’acqua».

E dire che nei giorni scorsi l’amministrazione comunale aveva convocato un tavolo con i dirigenti di Abbanoa proprio per affrontare alcune criticità riscontrare nel servizio idrico. «Ci hanno fornito numeri di telefono da contattare in caso di emergenza, ai quali non ha mai risposto nessuno in questi giorni - dice Dessì - ad agosto tutti hanno diritto alle ferie, ma quello che sta accadendo da queste parti è inaccettabile». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA