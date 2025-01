Perdita d’acqua a Chia, la sindaca contro Abbanoa: perché nessuno interviene? 

A nulla sono servite le diverse segnalazioni dei residenti e dell’amministrazione comunale: dalla grossa perdita all’altezza della rotatoria della strada che conduce a Chia continuano a sgorgare metri cubi d’acqua senza che nessuno intervenga.

La perdita, che va avanti da giorni, ha ormai formato un lago, causando non pochi disagi ai titolari del bar che si trova lì accanto. La sindaca, Concetta Spada, spiega come quella perdita – ma anche altre presenti nel centro abitato – sia stata segnalata più volte: «Mi sembra evidente che le promesse che ci sono state fatte di recente in un incontro con i vertici di Abbanoa non siano state rispettate. Avevamo chiesto maggiore attenzione, invece, ancora una volta, siamo costretti a sopportare l’ennesimo disservizio».

Un paese, Domus de Maria, costretto a fare i conti con ripetuti guasti alla rete idrica. «In questo caso non stiamo parlando di un filo d’acqua - spiega la sindaca Spada - ma di una perdita cospicua che sta allagando da giorni la strada principale che conduce a Chia, uno spreco di una risorsa preziosa che prosegue nonostante le nostre richieste d’intervento. Il Comune avrebbe mezzi e personale per intervenire, ma solo Abbanoa può riparare i guasti alle reti idriche e fognarie: non ci resta che presentare nuovamente una richiesta d’intervento, sperando che stavolta ci ascoltino». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA