Perdita da un tombino, i liquami finiscono in mare 

La situazione va avanti ormai da oltre un anno: nella zona tra via Baleari e via Elba a intervalli regolari un tombino straripa e i liquami non solo formano una pozza maleodorante davanti alle abitazioni, ma arrivano fino alla spiaggia.

A denunciare i disagi è un residente della zona Stefano Torti che spiega: «Talvolta lo sversamento è molto abbondante e sono visibili chiaramente gli zampilli dal tombino». Per questo motivo, «abbiamo fatto diverse segnalazioni. Risultato: il Comune svuota qualche pozzetto con l’autopompa ma dopo massimo un mese la situazione torna come prima e va avanti per mesi». Tra l’altro «non possiamo nemmeno tenere le finestre aperte per via dell’odore nauseabondo dal momento che questo lago di fogna è proprio davanti casa nostra».

Il tombino in questione è a 15 metri dal mare, di fronte a una spiaggia. «Si creano pozzanghere maleodoranti schizzate attorno dalle auto di passaggio e dal camion della nettezza urbana. Tutto questo inevitabilmente finisce in mare. Non sappiamo più a chi rivolgerci per avere un intervento che risolva definitivamente questa situazione». Nella zona anche tempo fa erano state segnalate delle perdite tanto che era stato chiuso anche un tratto di spiaggia.

