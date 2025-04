Perdisci riconfermato alla guida della Cisl provinciale 

Tutto secondo previsioni: Alessandro Perdisci è stato riconfermato per i prossimi 4 anni segretario generale della Cisl di Oristano. I 62 delegati, durante il congresso territoriale svolto a Tramatza alla presenza del segretario nazionale Mattia Pirulli e di quello regionale Pierluigi Ledda, hanno eletto nella segreteria Gonario Giglio e Marco Boi.

Perdisci, ricordando che domenica 27 il sindacato compirà 50 anni come struttura autonoma, ha ribadito che «la Cisl ha saputo sempre rispondere alle esigenze di lavoratori e cittadini, mantenendo inalterato il proprio Dna. Abbiamo parlato delle fragilità di questo territorio, tra le principali abbiamo lo spopolamento, la disoccupazione, la crisi infrastrutturale, la sanità».

Infine un appello «ai rappresentanti istituzionali, regionali e nazionali perché si impegnino in un vero Piano di rinascita territoriale, fondato su investimenti mirati, programmazione condivisa e partecipazione attiva delle comunità locali. Un piano che metta al centro lavoro dignitoso, sanità pubblica, istruzione di qualità, sostegno alle imprese, tutela dell’ambiente e rafforzamento delle infrastrutture fisiche e digitali. La provincia di Oristano non vuole più essere periferia, ma cuore di una Sardegna che guarda avanti ma per farlo ha bisogno di strumenti nuovi, risorse adeguate e una visione politica capace di guardare oltre l’ordinaria amministrazione». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA