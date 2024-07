Una folla silenziosa ha partecipato ieri pomeriggio ai funerali di Giovanni Melis, 32 anni, il centauro morto nel tragico schianto di sabato a Paulilatino. Troppo piccolo il centro di aggregazione sociale per contenere la fiumana giunta da ogni dove, in una comunità sgomenta e sotto choc. Con la serrata generale di tutte le attività commerciali e il lutto cittadino proclamato dal sindaco Francesco Peddio.

Durante la funzione religiosa, celebrata col rito evangelico dai pastori di Oristano Luca Nikodimovich e Francesco Boccia di Cagliari e Quartu Sant’Elena, è emerso il ricordo di Melis come figlio della comunità di Gadoni, il suo percorso di vita fra il paese e Abbasanta, dove da alcuni anni risiedeva e stava costruendo il proprio futuro con la moglie e il figlioletto di appena un anno. Numerosi gli emigrati tornati per la triste circostanza, molti amici giunti dal Guilcer e da tutta la Barbagia. «Siamo scossi - dice il sindaco di Seulo Enrico Murgia - il padre di Giovanni, Roberto, sabato era impegnato a domare il rogo alle porte del nostro paese, con i suoi colleghi di Forestas. Quando ha appreso della tragica notizia è stato devastante per tutti. Siamo vicini alla famiglia». Dice il sindaco di Gadoni Francesco Peddio: «Perdiamo un ragazzo perbene e onesto che, seppur distante per ragioni lavorative, non ha mai perso il legame. Giovanni ci mancherà tanto e il suo ricordo resterà indelebile». Presente anche la sindaca di Abbasanta Patrizia Carta. (g. i. o.)

