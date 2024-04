Perdepera cup Vacanza e beach tennis 

Uniscono il divertimento alla vacanza. Con il beach tennis motivo conduttore durante i quattro giorni al Perdepera resort di Cardedu, che si conferma meta consueta per la Perdepera cup, manifestazione sportiva divenuta consuetudine, ormai da diversi anni, in quest’angolo di costa orientale.

Quarantotto le coppie in competizione dal 25 aprile, con atleti tutti sardi fatta eccezione per qualcuno proveniente da oltre Tirreno. L’evento è organizzato dal Movimento sportivo popolare sardo, presieduto da Alberto Borsetti e da anni tra gli enti di promozione sportiva più attivi dell’Isola, in collaborazione con il Padel club Santa Lucia di Cagliari. Dopo gli ultimi giorni con gare eliminatorie, oggi pomeriggio sono in programma le finali delle quattro discipline: doppio maschile e femminile, doppio misto e doppio fantasma. L’organizzazione è curata dai referenti nazionali del Msp, Sabrina Sannia e Roberto Valletta, responsabili del settore beach tennis.