Perde una gamba sul lavoro 

Stava lavorando nel cantiere della Bit costruzioni, società di Cordignano specializzata nella progettazione e nella produzione di strutture in metalliche, quando una putrella in ferro gli è piombata addosso, schiacciandolo. Nell’incidente, accaduto mercoledì nel centro del Veneto, Carmelo Mulas, 48 anni, emigrato di Perdasdefogu, ha perso una gamba. I medici dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso non hanno potuto salvargli l’arto gravemente lesionato e confidano di poter evitare la stessa sorte per l’altra gamba. Troppo importanti le ferite provocate dalla pesante trave: l’operaio è in prognosi riservata ma non verserebbe in pericolo di vita. Mulas, classe 1976, ha lasciato la sua comunità d’origine ventisette anni fa insieme alla madre e a una delle due sorelle (l’altra lavora come infermiera all’ospedale di Lanusei).

L’incidente

Erano le 9.30 di mercoledì. Come di consueto, Carmelo Mulas era in cantiere insieme ai colleghi. Erano in corso movimentazioni di materiali pesanti prodotti all’interno della fabbrica di Cordignano, cittadina di 7mila abitanti a mezz’ora da Treviso. Per cause ancora in fase di accertamento, una putrella metallica su e sganciata sul carroponte ed è caduta sulle gambe dell’operaio ogliastrino. Dopo essere stato liberato dai colleghi, è intervenuto il personale del 118 che gli ha prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’elicottero che l’ha trasportato d'urgenza all’ospedale di Treviso. Qui Mulas è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nella fabbrica sono intervenuti i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'Ulss 2 per chiarire la dinamica del fatto. Anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Treviso sono stati richiamati sul posto, partecipando alle operazioni di soccorso.

Il caso

La Bit Costruzioni, un’azienda leader nel settore della carpenteria metallica con un centinaio di dipendenti, non aveva registrato incidenti di tale gravità negli ultimi anni. I sindacati territoriali, esprimendo vicinanza all’operaio infortunato e alla sua famiglia in questo momento così drammatico, hanno evidenziato la necessità di un impegno congiunto da parte di istituzioni, parti sociali e politica per rafforzare le normative sulla sicurezza e incrementare gli investimenti nei controlli. L’Ogliastra non è esente dal fenomeno. Nei mesi scorsi sono rimasti vittima di incidenti in cantiere Mario Floris, di Tortolì, che ha perso la vita nella sua cava di Loceri, e Massimo Stochino, imprenditore di Arzana al quale i medici dell’ospedale Brotzu di Cagliari hanno amputato il braccio destro rimasto incastrato in un macchinario mentre lavorava nell’impianto alla periferia del paese.