Perd’e Sali, il porticciolo si è arenato 

Il dragaggio del porto di Perd’e’Sali è legato al risultato delle analisi chimiche sulla sabbia che giace nel fondale: se i sedimenti dovessero risultare inquinati, il finanziamento a disposizione del Comune non sarebbe sufficiente a ripulire l’intero approdo. Bisognerà attendere l’esito delle indagini condotte da Arpas, ministero dell’Ambiente e società che dovrà eseguire i lavori, per capire se il porticciolo di Sarroch potrà essere completamente dragato: se quella sabbia dovesse risultare inquinata, non solo non potrebbe essere utilizzata per gli interventi di ripascimento della spiaggia, ma sarebbe obbligatorio smaltirla in discarica con un costo non indifferente.

In Consiglio

L’iter progettuale, cominciato nel 2016, ha subito rallentamenti a causa delle autorizzazioni e delle divergenze sui risultati delle indagini condotte da Arpas e società appaltatrice. Il tema è stato affrontato di recente anche in Consiglio comunale, dove i due gruppi di minoranza, “Noi per Sarroch” e “Sarroch al centro progressisti”, hanno presentato una interrogazione per sapere a che punto è l’indagine sui sedimenti, il cronoprogramma degli interventi e le relative tempistiche.

Il sindaco di Sarroch, Angelo Dessì, spiega come prima di programmare l’intervento occorra conoscere la composizione chimica di quella sabbia che da anni giace in fondo al porticciolo, e ormai rende impossibile l’ingresso nelle banchine anche ai natanti più piccoli: «Se quei sedimenti risultassero tossici saremmo costretti a smaltirli in discarica, sostenendo un costo – tra trasporto e conferimento – di 170 euro a metro quadro: se la sabbia risultasse buona, la si potrà utilizzare per il ripascimento sostenendo un costo di 10 euro a metro quadro. Conti alla mano, con i 600mila euro del finanziamento, nella migliore delle ipotesi potremmo dragare 60.000 metri cubi di sabbia, contro i 5.000 dello scenario peggiore. Arrivati gli esiti delle analisi, nell’arco di un mese e mezzo la fase progettuale verrà completata, ci saranno poi i tempi di approvazione da parte del ministero poiché ci troviamo in area Sin, e potrebbe inoltre occorrere una verifica di impatto ambientale: secondo il progettista entro agosto potremo chiedere le autorizzazioni e nel giro di qualche mese avere il via libera per l’escavo».

Il rischio

Per Mirko Spiga, capogruppo di "Noi per Sarroch”, il rischio è che il Comune debba restituire i finanziamenti se i lavori non cominceranno prima della fine dell’anno: «Siamo preoccupati, le possibilità di perdere questi fondi Por sono concrete. L’escavo, il ripascimento e la messa in sicurezza del litorale per fronteggiare l’erosione sono lavori fondamentali per questa zona».

Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro progressisti”, punta il dito sui tempi della burocrazia: «Sarebbe un vero peccato perdere questi fondi, l’opera è davvero importante, ci auguriamo che la Regione dia una proroga per permettere il completamento dell’iter progettuale».

RIPRODUZIONE RISERVATA