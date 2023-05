Perde l’equilibrio mentre sta salendo le scale: morto sul colpo 

La tragedia si è consumata in un attimo. Antonio Cabiddu ha perso l’equilibrio sulle scale di casa e dopo essere precipitato è morto sul colpo. Aveva 75 anni ed era celibe.

L’incidente domestico è accaduto nella serata di ieri alla periferia di Lanusei, nella zona dell’ex Enaip, al confine con il territorio di Ilbono. Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo, che saliva le scale portando con sé una bottiglia d’acqua e un ombrello, avrebbe perso l’equilibrio e dopo aver battuto la testa ha perso i sensi senza mai riprenderli. Probabile che sia scivolato. Inutili i soccorsi. Il medico del 118, intervenuto insieme all’équipe, ha potuto soltanto constatare il decesso del pensionato, un passato professionale come bidello dell’Enaip, la scuola professionale chiusa da diversi anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lanusei. Accertato che non ci fossero segnali di violenza sul corpo della vittima, e proprio in virtù del fatto che si è trattato di un incidente domestico, la salma di Cabiddu è stata subito restituita ai suoi cari per l’organizzazione dei funerali.

Antonio Cabiddu era celibe e abitava in una struttura che fa parte di un complesso di edifici di proprietà della famiglia. Dopo la pensione l’ex bidello si era dedicato alla cura della sua campagna. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA