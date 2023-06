Perde l’equilibrio e precipita dal tetto, ferito un 54enne 

Era impegnato a effettuare alcuni lavori di manutenzione sul tetto del capannone ma all’improvviso qualcosa è andato storto e l’operaio è precipitato al suolo. Si sono vissuti momenti di grande paura ieri mattina nella borgata agricola di San Quirico per un incidente sul lavoro che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori. L’operaio, un 54enne di Oristano, è stato soccorso e trasferito con l’elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari; dai primi accertamenti non sembra essere in pericolo di vita.

L’allarme è scattato nella prima mattinata di ieri. L’uomo era intento a fare alcuni interventi sulla tettoia del capannone in uno dei poderi dell’ex Etfas, quando presumibilmente ha perso l’equilibrio (anche se al momento le cause sono in via di definizione) ed è finito a terra facendo un volo di diversi metri. Il 54enne è stato soccorso dai colleghi di lavoro che hanno immediatamente chiesto l’intervento del 118. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, visti i traumi riportati e le condizioni, hanno preferito allertare l’elisoccorso dell'Areus che ha trasferito l’operaio al Brotzu di Cagliari. L’uomo ha riportato un trauma cranico e altre ferite su un fianco, sono necessari ulteriori accertamenti anche se non sembra essere in pericolo di vita.

Nel podere di San Quirico sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e il personale dello Spresal che adesso dovrà effettuare le necessarie verifiche per accertare il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro o eventuali violazioni. ( v.p. )

