Perde la mano per una bomba carta 

Una bomba carta preparata con grossa carica di polvere pirica, forse un “residuato” della festa di Capodanno portato nel parcheggio delle Vecchie Saline, a Olbia. È l’ordigno artigianale che ha spappolato la mano sinistra dell’operaio di Lodè, Salvatore Tuvoni. L’uomo, 61 anni, ieri mattina intorno alle 12, è stato investito dalla deflagrazione del grosso petardo mentre stava lavorando nel parcheggio. Sono stati i colleghi a soccorrere Tuvoni e a chiamare il 118. L’operaio, portato in ospedale, nel giro di qualche ora è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Danni irreparabili

Purtroppo gli specialisti del Giovanni Paolo II, coordinati dal primario Sebastiano Cudoni, non hanno potuto fare niente per evitare l’amputazione della mano, le ferite non hanno consentito nessun intervento di chirurgia ricostruttiva. E mentre era in corso l’operazione in ospedale, gli ispettori del lavoro della Asl e i Carabinieri iniziavano le indagini su quanto avvenuto nel parcheggio delle Vecchie Saline. Stando a quanto accertato sino alla tarda serata di ieri, non è sicuro che si possa parlare di un incidente sul lavoro, i fatti devono essere ancora ricostruiti.

Bomba di Capodanno?

L’operaio di Lodè ieri mattina ha raggiunto la zona delle Vecchie Saline insieme ad altri dipendenti di una impresa di San Teodoro, una azienda che collabora con la municipalizzata Aspo per gli interventi di pulizia in città. A quanto pare l’uomo era impegnato in un’attività di manutenzione del parcheggio, con l’uso di decespugliatori. Tuvoni stava armeggiando con un oggetto che avrebbe trovato in mezzo all’erba. E a questo punto sarebbe stato investito dall’esplosione. È certo che la mano sinistra della vittima era a contatto diretto con l’ordigno artigianale. Una ipotesi sul tavolo è quella di un petardo lasciato nel parcheggio dopo Capodanno, ma è una spiegazione che non chiude minimamente il caso.