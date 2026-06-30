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Piazza Matteotti.
01 luglio 2026 alle 00:36

Perde il treno e danneggia la biglietteria,  poi se la prende con i carabinieri: arrestato 

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Ha preso a pugni la vetrata della biglietteria della stazione pretendendo un rimborso del biglietto dopo aver perso il treno. Questa la ricostruzione dei carabinieri della Radiomobile, intervenuti in piazza Matteotti dopo la segnalazione da parte del personale in servizio agli sportelli, che hanno poi fornito la loro versione ai militari. La situazione nella stazione del capoluogo è ulteriormente degenerata quando l’uomo, un impiegato 33enne, si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità, scagliandosi improvvisamente contro gli stessi carabinieri. Avrebbe inoltre rivolto loro gravi ingiurie, spintonandoli successivamente per sottrarsi al controllo. Alla fine, però, i militari sono riusciti a bloccarlo definitivamente. L’uomo è stato così arrestato con l’accusa dei reati di resistenza, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, oltre che per il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Dopo le formalità di rito, il 33enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell’Arma in attesa della direttissima.

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