Perde il controllo e finisce con l’auto contro un albero 

Grave incidente stradale sulla strada provinciale che dalla Statale 387 porta a Settimo. Un’auto è volata fuori strada finendo sotto un albero: il conducente è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Si tratta di Marco Pisu, 39 anni di Settimo, trattenuto in osservazione in chirurgia d’urgenza. Sul posto, la Polizia locale dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano, una unità medicalizzata del 118 e i vigili del fuoco. Il ferito è stato estratto dalle lamiere contorte, adagiato su una ambulanza e trasferito in ospedale La prognosi è legata agli accertamenti in corso.

L’incidente si è verificato verso le 18: sembra che il conducente, alla guida di una Ford, abbia perso il controllo e la sua auto è finita fuori strada, fermandosi sulla cunetta, sotto le fronde di un grosso albero. Al momento nell’incidente non risulta il coinvolgimento di altri mezzi.

Ad accorgersi di quello che era accaduto è stato il comandante della Polizia metropolitana di Cagliari che, fuori servizio, è transitato sulla strada provinciale: ha notato immediatamente l’auto fuori strada e lanciando l’allarme. Sul posto sono arrivati il comandante della Polizia locale del Parteolla e Basso Campidano Giuseppe Mulas e l’assistente capo Ignazia Riguer. Il ferito è stato subito accompagnato in ospedale. Subito dopo, la Polizia locale ha effettuato i rilievi di legge. Sulla cause dell’incidente non sono, al momento, trapelate indiscrezioni. (r. s.)

