Perde il controllo dello scooter e finisce in cunetta: grave 18enne 

È ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, il ragazzo di Sinnai vittima di un incidente stradale accaduto vicino a Tasonis, mentre col suo scooter stava rientrando in paese. Matteo Lai, 18 anni, per cause imprecisate ha perso il controllo del mezzo, finendo nella cunetta invasa dalla vegetazione.

È stato un altro giovane a notare, al centro della carreggiata, una scarpa che lo ha insospettito: si è fermato, ha guardato attorno, localizzando lo scooter e il ragazzo ferito. Ha quindi lanciato l’allarme e in tempi rapidi è arrivata un’ambulanza. Dopo i primi soccorsi sul posto, il ferito è stato accompagnato al Brotzu, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata.

Dell’incidente si occupano anche i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Quartu, che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non risulterebbero coinvolti altri mezzi. Le condizioni del ragazzo sarebbero stabili.

Cade dagli scogli

Incidente nel mare di Solanas: un 15enne è precipitato negli scogli da un’altezza di alcuni metri. Soccorso dalla Guardia costiera, è stato trasferito al Brotzu in osservazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA