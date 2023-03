Perde il controllo dell’auto 

Decine di auto danneggiate ma per fortuna nessun ferito. È il bilancio di una serie di incidenti stradali avvenuti ieri attorno alle 19 a Capoterra, in pieno centro, che ha un filo conduttore: un ragazzo che ha perso il controllo della vettura.

Un giovane automobilista straniero, non proprio in sè, ha percorso contromano via Cagliari, la strada principale di Capoterra, e si è scontrato con una vettura di un’autoscuola. Il suo percorso è poi proseguito lungo la stessa strada, dove ha danneggiato tutte le macchine parcheggiate ai margini della via.

Il folle tragitto è poi proseguito in via Amendola: anche in questo caso il giovane ha danneggiato le vetture regolarmente parcheggiate, davanti ai bar in quell’ora affollatissimi. Il veicolo ha poi concluso la sua marcia all’uscita di piazza Sardegna. Diversi passanti l’hanno inseguito per tentare di fermarlo, sino all’arrivo dei vigili urbani. (a. m.)

